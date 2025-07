Padovano: "Juve, David da 25-30 gol! E con Osimhen sarebbe attacco super"

vedi letture

"Sono davvero contento dell'arrivo di Jonathan David, era tra i miei preferiti. E' giovane e ha ampi margini di miglioramento, può fare grandi cose se messo nelle giuste condizioni". Lo ha detto Michele Padovano, opinionista per Sky ed ex campione d'Europa con la maglia bianconera nel 1996, che in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com ha commentato gli ultimi avvicendamenti in casa Juventus e non solo:

I tifosi si chiedono: ma David sarà l'attaccante da 25/30 gol che non si vede dai tempi di Ronaldo?

"Tutti gli attaccanti lo possono essere, a patto che ci sia una squadra che possa aiutarti a realizzare queste cifre. Lui è uno che non sbaglia davanti alla porta, gliene ho visti sbagliare pochissimi in carriera. Ha una media realizzativa molto importante, per cui potrebbe fare 25/30 gol".

E si parla anche di un altro attaccante, oltre David...

"Magari riuscissero a prendere Osimhen, in quel caso significherebbe che la Juventus vorrebbe fare le cose fatte per bene. Lì sarei super contento".

Ma chi giocherebbe nel caso prima punta: Osimhen o David?

"A volte potrebbero giocare anche insieme, perché no? Non è che devono sostituirsi a vicenda, ma Tudor potrebbe schierare anche due punte di livello in partita. Si potrebbe disegnare un modulo con Yildiz alle spalle di Osimhen e David, questo sarebbe un tridente da scudetto che non avrebbe nulla da invidiare a nessuno. E a volte si potrebbe inserire anche Kolo Muani".