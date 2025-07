L'ex Inter Altobelli: "Lo scudetto pesa, bruciano i punti persi col Napoli"

vedi letture

Alessandro Altobelli analizza senza giri di parole la stagione dell’Inter, finita senza trofei ma non, a suo dire, da considerare un fallimento totale. "Abbiamo perso tutto, è vero - dice a La Gazzetta dello Sport - ma parlerei più di una serie di delusioni da cui ripartire".

La delusione più grande? "l campionato, senza dubbio. Quel punto che ha permesso al Napoli di arrivare davanti brucia ancora. Abbiamo buttato via punti fondamentali contro Parma, Monza, Lazio, Juventus, Fiorentina e nei due scontri con Conte. Meritavamo di vincere".

Sulla Champions e il 5-0 in finale col PSG, Altobelli non cerca attenuanti ma sottolinea: "Se avessimo giocato quella partita un mese prima, forse sarebbe finita diversamente. A pesare è stata anche la stanchezza accumulata, evidente anche al Mondiale per Club. Ma ora serve una rifondazione vera".