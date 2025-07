Sky, Lodi: "Che emozione vedere la classe di De Bruyne in Italia"

Federica Lodi, giornalista di Sky Sport presente al premio Fair Play Menarini a Firenze, ha parlato a TMW margine dell'evento. Cominciando dai tanti nuovi allenatori presenti in Serie A: "Faccio un passo ancora indietro, in questa estate così particolare mi hanno colpito le tante novità in panchina. E penso a qualche allenatore che ha fatto scelte di vita che l'ha allontanato dal nostro campionato. Il fenomeno è particolare e mi piacerebbe che fosse analizzato ulteriormente. Gli equilibri saranno rimodulati, qualche risposta potrebbe avercela data il Mondiale per Club ma servirà anche calma e lasciar lavorare questi allenatori".

Il Napoli ha preso De Bruyne. Che ne pensa?

"Vederlo in Italia è una bella emozione. Ha fatto una carriera straordinaria, legata in modo indelebile al City. Voglio capire cosa potrà dare nel nostro campionato, sono molto curiosa. A livello di immagine, ma anche di campo vista la sua classe innegabile, mi affascina".

Che ne sarà di Kean?

"Anche in questo caso potrebbe esserci di mezzo una scelta di vita o culturale. Se mi chiedesse cosa fare, non saprei cosa rispondergli. Sia l'Arabia che la Premier che ancora la Fiorentina sono tutte esperienze potenzialmente molto interessanti. Lo United e il suo rilancio sempre atteso, per esempio, potrebbe essere una sfida".