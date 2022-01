Ag. Viti: “Mai parlato con Giuntoli, è attenzionato da tanti club"

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' è intervenuto Augusto Carpegiani, agente tra gli altri di Viti, Carnesecchi, Ceccaroli.

“Mattia Viti piace al Napoli? Si parla molto di lui, è normale, è uno dei pochi 2002 in Serie A. Poi l’Empoli sta facendo grandi cose, i loro giocatori sono in una vetrina importante ed è normale che siano sulla bocca di tutti. Mattia è un ragazzo attenzionato, è un giovane di grossa prospettiva, ma bisogna capire il Napoli che politica adotterà per quel ruolo. Che difensore è? È un ragazzo molto attento, bravo tecnicamente e a impostare, bravo anche nella marcatura. Sicuramente è un ragazzo di prospettiva. Giuntoli? Non ho mai parlato con lui di Viti, sinceramente. Mattia è un ragazzo molto attenzionato, si parla di tanti club e non solo di Napoli.

Carnesecchi? Aveva già fatto uno stage con Mancini, è alla seconda convocazione e nell’ambito del circuito della Nazionale già c’è. È capitano dell’Under 21 e già due anni fa ha avuto l’opportunità di lavorare con Mancini. Sicuramente questa convocazione è quella un pochino più importante, perché tra i giovani ci sono anche quelli che hanno vinto l’Europeo. È un calciatore della Cremonese ma in prestito dall’Atalanta, a fine stagione valuteremo quale sarà la strategia migliore per continuare a farlo crescere. È un giovane che ha bisogno di giocare, fondamentale per un portiere. Lui al Sassuolo di Dionisi? Non credo perché hanno appena rinnovato Consigli. Dionisi è molto bravo, ancora molto giovane ma da un po’ di anni sta facendo sempre molto bene.

Ceccaroli? Il Venezia è una squadra temibilissima, che sa adattarsi agli avversari e ha un allenatore molto bravo. Il club ha fatto un mercato importante a gennaio in cui ha portato giocatori di spessore e ha calciatori che sta facendo crescere. È un ambiente in cui si lavora benissimo, si raccolgono i risultati. Ceccaroli ha avuto la fortuna di trovarsi lì e in questi anni ha raggiunto anche dei record, ha giocato una scia di partite titolare e senza saltare neanche un minuto. Questo gli è valsa l’attenzione di squadre importanti. Si è guadagno la fascia di capitano, è leader di spogliatoio e sta facendo un grande campionato".