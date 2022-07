Ag. Zerbin: "Probabile che resti! Sprizza felicità da ogni poro, farà di tutto per rimanere"

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto del suo assistito nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto del suo assistito nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un giocatore di proprietà del Napoli ed è in fase di osservazione, di monitoraggio. Lui sprizza felicità da ogni poro per essere lì con giocatori veri, da cui impara. Ha la presunzione di starci bene lì, si sta allenando per rimanere al Napoli. Cosa molto probabile. Abbiamo un incontro, il club tra poco ci convocherà. Ora fa il terzino? Sarà un'esigenza del momento o un'intuizione di Spalletti, noi siamo pronti a tutto e facciamo di tutto per rimanere al Napoli".