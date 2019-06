Ag. Zola: "Al Napoli serve almeno una punta e il grande colpo è possibile"

Il futuro di Maurizio Sarri probabilmente sarà alla Juventus, quello di Gianfranco Zola chissà. Non emerge niente, nemmeno dal suo procuratore Fulvio Marrucco che in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ma non sul futuro del suo assistito: “Il Napoli può sognare in grande perché vedo grande determinazione nella campagna appena iniziata e con l'acquisto di Di Lorenzo che mi piace tantissimo, nell'ultima di campionato ha fatto veramente la differenza. Il Napoli può fare un grande acquisto, si stanno guardando intorno per donare a Carlo Ancelotti un'arma in più per l'anno prossimo, grazie anche al decreto crescita che diminuirà in maniera sostanziale la tassazione. Ci vuole una punta da affiancare o meno a Milik. Il Napoli deve avere due grandi punte e penso che affidarsi a Milik è un po' rischioso a causa dei suoi vari infortuni. Con l'inserimento di Carlo Ancelotti nelle trattative, potrebbe arrivare l'uomo giusto".



LE ALTRE - "Se la Juventus non sbaglia campionato, farà una storia diversa dalle altre. Nel momento in cui Conte ha scelto l'Inter, gli saranno stati promessi degli acquisti. Con De Vrij e Godin la difesa è davvero tosta, quest'anno l'Inter ha perso molti punti per la strada per tutte le discussioni nate, ma con Conte non usciranno fuori, non durante l'anno almeno. Spero in una bella sfida Napoli-Inter. La Juventus è un po' come le inglesi, non muore mai, bisognerà vedere cosa vuole fare in difesa considerata l'età di Chiellini e Bonucci, bisognerà capire il nuovo allenatore con quale modulo giocherà. Ho una mia teoria: chi viene in Italia da campionati importanti è sempre avvantaggiato. Nel campionato italiano, giocatori che hanno avuto problemi all'estero, possono fare meglio, perché questo è diventato un campionato di livello inferiore. Lukaku in Italia sarebbe un gran colpo. C'è un giro di direttori sportivi e allenatori spaventoso in Italia, come non accadeva da anni. C'è da capire della Fiorentina, la Juventus, il Milan, Genoa e Sampdoria devono vedere l'allenatore e il Napoli deve approfittare”.