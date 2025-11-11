Agostinelli: "Conte duro per una strategia ben precisa. Vi spiego..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta.

Conte, nel post Napoli-Bologna, ha rilasciato dichiarazioni molto dure. Che sensazioni ha avuto?

“Dalle sue parole traspare che il fatto che non abbia più il gruppo in mano, ma io credo che lui abbia voluto essere così duro per una strategia ben precisa. È vero che in tanti, direi l’80% di piazza e stampa, non abbiano condiviso quelle parole e le hanno criticate, ma per me c’era un motivo, ha voluto colpire il gruppo per stimolare una reazione. Ha esagerato nei toni, ma non credo sia stato uno sfogo di pancia. È una mossa studiata, e capiremo tra qualche giorno, quando si tornerà dopo la pausa per le nazionali, se avrà avuto le risposte sperate".

Ha la sensazione di squadra totalmente staccata dal diktat dell’allenatore?

“Mi sembra impossibile che un allenatore che ha vinto uno scudetto pochi mesi fa si ritrovi già lo spogliatoio contro, ma sono le stesse parole di Conte a farlo sembrare. Non credo assolutamente che i cosiddetti senatori — penso a Politano, Di Lorenzo e agli altri che con lui hanno vinto — si siano rivoltati contro. Penso che lui abbia paura che qualcuno abbia la pancia piena. Conte è orgoglioso, competitivo, non sopporta la mediocrità. Lui vive ogni allenamento come una sfida. È molto esuberante e a volte, per la foga, dice cose che superano un po’ i limiti, ma per me c’è sempre una logica dietro: vuole scuotere chi vede passivo in campo".