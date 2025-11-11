De Maggio: “Bisogna fidarsi di Conte! Se questi tre nuovi lo faranno, diventeranno top”

Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: “Di Conte bisogna fidarsi e mi auguro che si fidino ciecamente tre calciatori: Beukema, Lang e Lucca. Se si fideranno, faranno una grande carriera. Se non si fideranno e non coglieranno la volontà di Conte di migliorarli e di portarli ad un livello molto alto, sono destinati ad una carriera di mezzo, quando non sei né carne né pesce.

Se invece seguiranno Conte, questi diventeranno tre top. Poi l’entusiasmo non deve mancare, avanti! Conte ha suonato la sveglia, ha detto: ‘Dobbiamo essere squadra, l’ambiente ci deve credere. Il Napoli è forte ma c’è bisogno di tempo’. Allora creiamo entusiasmo, ritorniamo a godere dello scudetto che c’è sul petto. Ritorniamo ad amarla questa squadra!”