Agostinelli: “Cristiano Ronaldo in declino, vorrei sentire Spalletti cosa ne pensa”

Mister Andrea Agostinelli a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare degli ultimi temi di giornata: "Vorrei sentire Spalletti cosa ne pensa di questa suggestione Ronaldo, dopo una bella costruzione di una squadra competitiva se si farebbe mettere dentro il problema Ronaldo. Certi giocatori hanno cominciato una fase di declino, magari fa ancora dei gol, ma gioca per sé stesso. Perchè mettersi dentro casa un problema? Ha un parco attaccanti importante e se arriva il portoghese deve giocare sempre e per forza. Sono straconvinto che Spalletti neanche lo voglia. Se ti arrivano 100 milioni devi dare via subito un giocatore, qualsiasi nome abbia, poi li gestisci in un determinato modo, ma non per forza devi andare a prendere Ronaldo".