Agostinelli giustifica il Napoli: "Qualsiasi squadra senza 3-4 titolari fa fatica alla lunga"

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Qualsiasi squadra che resta senza 3-4 titolari determinanti può sopportare per qualche partita, ma alla lunga non ce la fa. A Milano il Napoli ha vinto perché si trattava di una partita particolare. Gli azzurri sono stati anche sfortunati in questo periodo. Con lo Spezia non hai perso perché mancava Koulibaly o un altro, ma alla lunga queste assenze le paghi".