Agostinelli: "La Juve paga la mancanza di un centravanti, il Napoli ha dimostrato solidità"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli ed opinionista, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Sicuramente il calcio senza pubblico è altro, ma posso dire di aver visto una bella partita. Napoli-Inter è stata migliore dell’altra semifinale. L’Inter non mi è dispiaciuta, il Napoli ha mostrato solidità difensiva anche se gli esterni – Di Lorenzo e Hysaj – non mi sono piaciuti. Davanti Mertens e Insigne possono fare la differenza. La Juventus paga la mancanza di un centravanti, Cristiano da solo fa fatica e ha pochi uomini in area di rigore. Sicuramente i bianconeri faranno la partita e il Napoli giocherà di rimessa. Con Demme possono giocare tranquillamente Fabian e Zielinski. Credo partiranno loro tre. Metterei Callejon per contrastare Alex Sandro”.