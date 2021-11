Agostinelli senza giri di parole: “Ieri il Napoli ha fatto una partita perfetta!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, opinionista. “C’è stata una squadra che è entrata a fare una partita e l’altra no. Il Napoli ha fatto una partita perfetta dal punto di vista tecnico. I gol di Mertens? Più spettacolare il doppio dribbling, più difficile il secondo. Quella di ieri è la risposta del gruppo, non devi avere problemi nel sostituire i titolari. In questo caso il Napoli ha dimostrato di avere squadra e organico per poter fare grandissime cose.

Lobotka? Ha fatto una grandissima partita liberando Fabian Ruiz al tiro. Tatticamente è stata una partita perfetta anche sotto questo profilo e Lobotka è stato uno dei principali attori. Ora ritorni subito l’umiltà e anche un po’ di timore per l’avversario che fa sempre bene. L’attacco del Sassuolo potrebbe essere di una squadra da Champions League. Detto questo la vittoria di ieri è importante per com’è venuta ma anche perché stava iniziando a scricchiolare l’autostima. Mertens è tornato quello dei tempi di Sarri? I giocatori attraversano momenti particolari, a volte si cerca il pelo nell’uovo. Per esempio: Insigne si dice giochi male per il contratto ma uno scadimento di forma può succedere a ogni giocatore. Non gli va di fare brutte figure. Certo il problema del contratto va risolto.

Spalletti ha un gioco più moderno di Sarri? A me piace il gioco equilibrato, mi avvicino più alla sua idea, non perché Sarri non sia un grande allenatore”.