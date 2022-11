Agresti avverte: "Senza la Champions la Juve può minacciare il Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Agresti, giornalista.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Agresti, giornalista: "Questa sosta sarà preziosa per il Napoli, che dovrà fare di tutto per tenere lo stato di forma che ha mostrato finora. Se a gennaio si confermerà su questi livelli, allora la formazione di Spalletti sarà irresistibile per tutti. Ora toccherà all'allenatore, ai preparatori e allo staff tenere questo livello di forma inalterato. Anti-Napoli? Due squadre hanno due valori inespressi: Inter e Juventus. Soprattutto i bianconeri, che non avranno neanche la Champions nel 2023, potranno dare molto fastidio e minacciare il Napoli. Tutto dipende da quello che faranno gli azzurri, però: se continuano a giocare così, ce ne sarà pochissimo per tutti. Giuntoli miglior DS di Italia? Il mercato fatto dal Napoli è stato straordinario, anche se sottovalutato da molti, me compreso (ride ndr). Le partenze erano state pesantissime, ma nonostante questo il lavoro di Giuntoli è stato eccezionale. Addirittura è riuscito a rafforzare la squadra, grazie anche al lavoro di Spalletti. Il Napoli ha avuto un rendimento in Champions addirittura più sensazionale a quello visto in Serie A. Il passo in avanti è sotto gli occhi di tutti".