Agresti: "Milan-Napoli gara drammatica. Parole EDL? Evidenziano crepa tra società e squadra"

Nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista Stefano Agresti che ha commentato le parole di Edo De Laurentiis e ha detto la sua su Milan-Napoli: “Le dichiarazioni di Edo De Laurentiis sono destinate a far discutere ed evidenziano la crepa che c’è tra dirigenza e squadra. Non andando in ritiro, i calciatori hanno tradito il legame con la maglia, la frattura li ha portati ad avere un comportamento non corretto perché i calciatori possono dissentire dalla scelta della società, ma accettare le decisioni del club è obbligatorio per dei professionisti ben pagati.

Milan-Napoli? E' una gara drammatica dal punto di vista sportivo perché chi perde va in grande difficoltà. Sul piano tecnico il Napoli è nettamente superiore, ma sabato sarà la testa a fare la differenza”.