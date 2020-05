Agronomo Lega Serie A: "Normale che il prato del San Paolo sia giallo, vi spiego il processo"

Giovanni Castelli, agronomo della Lega Calcio, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' normale il colore del prato del San Paolo. Tutti gli anni lo diventa a fine maggio. E' una pratica che a fine maggio viene erogata per il San Paolo perché il prato deve perdere la vestizione dell'inverno. Il verde, quindi, deve lasciar posto al giallo per una decina di giorni perché è l'erba che era sotto. Per l'inizio del campionato l'erba sarà verde e darà sfoggio della sua bellezza in estate. Non se n'era mai accorto nessuno perché questo processo avveniva quando il San Paolo chiudeva".