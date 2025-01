Aia, Rocchi a DAZN: “Rigore Empoli-Napoli? Giustamente il VAR l’ha confermato”

Nel corso del suo intervento a Dazn, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale AIA, ha parlato anche del protocollo VAR e non solo: "Il VAR deve intervenire quando ha la certezza al 100%.

Rigorini? Il rigore o c’è o non c’è. Siamo sui numeri dell’anno scorso e sulla linea degli altri campionati europei. C’era stato un picco alla 7a, mi allarmai e lo dissi ai ragazzi che però subito fanno le cose immediatamente e si mettono in discussione.

Rigore di Empoli-Napoli? In dinamica il rigore c’è, non è uno step on foot come qualcuno disse, l’arbitro lo concede e restiamo sull’interpretazione e quindi giustamente è stato lasciato e non c’è da colpevolizzare”.