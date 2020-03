AIC, Tommasi: "Sento che si vuol tornare ad allenarsi, ma noi seguiamo federazione medici"

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, giocherà un ruolo importante in questo processo di ripresa del calcio. Il numero uno del sindacato dei giocatori sarà chiamato a decidere con gli altri circa il possibile taglio degli stipendi e ne parla al Corriere della Sera: "Siamo disponibili a fare la nostra parte. Ma prima bisogna capire se riprenderemo a giocare oppure no. La priorità è la salute di tutti, anche dei giocatori. Sento parlare di squadre che vogliono allenarsi, noi seguiamo il protocollo della federazione medici. Il momento è difficile e dobbiamo mettere delle priorità. Il calcio ora non lo è. Dobbiamo capire che è necessario cambiare abitudini. Il tema della sostenibilità del sistema interessa anche a noi e vogliamo che venga preservato l’equilibrio economico".