Ajax, Berghuis: "Col Napoli è importantissima, vogliamo la vetta! Prendiamo gol evitabili..."

Steven Berghuis, ala dell'Ajax, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League con l'Ajax: "Avrei preferito vincere la partita di sabato, un punto è positivo ma avrei preferito vincere. Ho parlato con mio fratello che gioca nella squadra avversaria, alla fine ci siamo divisi il punto e meglio che sia finita così. Sono dispiaciuto perché gli ultimi gol presi potevano essere evitati, dobbiamo continuare a lavorare con l'esperienza, continuare a lavorare e migliorarci. Siamo insoddisfatti dopo sabato. Cosa voglio dire ai nostri tifosi? Non voglio dire nulla, dobbiamo ricominciare a vincere già domani contro il Napoli.

Sarà una partita importantissima, ora pensiamo solo al girone di Champions e a passare il turno. C'ho giocato contro nel 2017, ma ora è un'alra squadra rispetto all'epoca. Sono fortissimi. Noi dal nostro canto dobbiamo giocare bene e avere fiducia in noi stessi, abbiamo un'ottima opportunità di far vedere quanto valiamo. Se si avverte un po’ di pressione? Sì, un po’ sì".