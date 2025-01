Al posto di chi giocherà Kvara? Dalla Francia: "Ci sono Barcola e Dembelé, avrà concorrenza"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista de “Le Parisien” Cristophe Berard. “Lato PSG c’è prudenza per l’affare Kvaratskhelia. La sensazione è che non vogliano dare a vedere che tutto ormai sia fatto e definito. Tuttavia già martedì potrebbe essere una giornata importante. Credo che si tratti solo di una questione di soldi, ma alla fine l’affare si farà per non meno di 75 milioni.

Il PSG ha provato a mettere un giocatore, ad esempio Skriniar, ma il Napoli ha rifiutato perché a Conte non interessa. Senza la contropartita forse si potrà scendere a 70, ma le cifre sono tutto sommato queste. Al posto di chi giocherà Kvara? Dembelé ormai ha il suo posto a destra, ma sulla sinistra Barcola è in difficoltà da quasi due mesi. Per questo prendere Kvara servirà a mettere concorrenza, anche se non posso dire che il georgiano diventerà il titolare. L’intenzione è di mettere nel tridente offensivo un altro giocatore forte”.