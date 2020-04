Albania, Duka: "Stop campionato in Francia? PSG e Lione giocheranno in Champions"

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla possibile ripresa del movimento calcistico: "In Albania si è liberalizzata un po' la vita sociale, per il calcio stiamo discutendo. Abbiamo proposto di iniziare il campionato a fine maggio, ma ne stiamo parlando con i medici per realizzare un protocollo medico per ripartire. La cosa più importante è la salute dei giocatori, senza quella non iniziamo. L'obiettivo posto dalla Uefa è di finire i campionati in tutta Europa, poi dipende sempre dalle situazioni dei singoli paesi. Le Nazioni che stoppano il campionato saranno sottoposte ad un giudizio dall'UEFA sul poter o meno partecipare alle competizioni europee.

Lione impegnato in Champions con la Juventus? Credo che in Champions PSG e Lione giocheranno. Hanno deciso di fermare il campionato, ma nelle manifestazioni europee i club francesi ci saranno"