Albarella: "Il Napoli non ha un problema fiisco, lo stress incide sulle prestazioni"

Eugenio Albarella, preparatore sportivo, parla a Marte Sport Live: “Non credo che il Napoli abbia un problema fisico, l’approccio alla partita è stato sbagliato. Nel secondo tempo gli azzurri sono cambiati, quindi non parlerei di condizione fisica. Sicuramente giocare il giovedì non è facile, poi c’è anche una situazione psicologica non facile da affrontare. La spada di Damocle del risultato dei tamponi incide non poco sul rendimento dal punto di vista mentale. Il Napoli è rientrato stanotte, farà un altro ciclo di tamponi e poi deve anche preparare la partita di domenica. Lo stress incide sulla prestazione”.