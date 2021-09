Albertini: "Napoli forte, la differenza la farà la gestione dei momenti negativi"

Demetrio Albertini, a margine dell'evento Inside the Sport a Coverciano, ha parlato di vari temi, a cominciare dal gruppo del Milan: "La sensazione è che il Milan sia bello. Da mesi ci sono solidità, progetto e squadra. L'anno scorso i rossoneri ci avevano stupito e quest'anno è una certezza, non è più un segnale. Al gol di Maldini ho avuto la sensazione di felicità, non stupore. Adesso deve scrivere la sua carriera".

Cosa pensa del Napoli di Spalletti?

"Il tecnico ha una voglia matta di far vedere il suo valore. La differenza la farà la gestione dei momenti negativi, il Napoli merita, è una squadra forte. Potevano esserci dubbi ma a parlare è il campo".