Albertini: "Vedere il Napoli lontano dalla vetta è un'anomalia, ha qualità superiore..."

Demetrio Albertini, Presidente Consiglio Direttivo FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'anomalia è vedere il Napoli così lontano dalla vetta, la qualità dei giocatori è superiori rispetto ai punti raccolti. La continuità ritrovata può permettere di alimentare la fiducia, permettendoti di preparare le partite successive con grande speranza.

Gattuso? Quando cambi vuol dire che c'erano difficoltà precedentemente, non sempre si può risolvere tutto in un attimo. E' mancata un po' di fiducia, sappiamo quello che è successo e c'è stato un momento particolare per il Napoli durato circa due mesi.

Cori sul Coronavirus contro i napoletani? Il calcio è vittima di queste persone che sfruttano la popolarità e mediaticità di questo sport per i loro atteggiamento, bisogna trovarli ed isolarli come successo in altri paesi".