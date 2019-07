Albiol: "Il Villarreal mi voleva già l'anno scorso. A Napoli stavo bene, ha inciso la voglia di tornare a casa"

Dopo sei anni di Napoli, Raul Albiol ha fatto ritorno in patria, firmando un triennale con il Villarreal. Il centrale spagnolo ha parlato ai microfoni della televisione ufficiale del Submarino Amarillo: "Il Villarreal era interessato a me già l'anno scorso, facendomi dubitare fino all'ultimo. A Napoli però stavo bene e alla fine sono rimasto. Quest'anno si è ripresentato l'interesse, ma ancor più forte. Mi hanno voluto a tutti i costi. Tornare in Spagna per me è una grande cosa, ora voglio ripagare la fiducia che il club ha riposto in me. Se sono qui è chiaro che anche il ritorno a casa abbia inciso molto".