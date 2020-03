Albiol: "Mi manca Napoli, io e la mia famiglia torneremo appena sarà finita l'emergenza"

Raul Albiol, ex difensore azzurro, è intervenuto da Valencia nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In Spagna abbiamo la stessa situazione dell'Italia, solo che da voi avete cominciato una decina di giorni prima. Spero di venire a Napoli, magari in estate o comunque quando finirà tutta questa situazione. Io non sono ancora tornato da quando sono andato via, io e la mia famiglia vogliamo tornare per venire a trovare gli amici. A Napoli la gente ci ha voluto molto bene, sia i tifosi che i compagni. Qui in Spagna mi trovo bene, sono felice, ma è normale che tornerò a Napoli perché ci sono stato molto bene. Le mie bambine hanno passato tanto tempo lì, a scuola, vogliono rivedere maestre e amiche".