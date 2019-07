Albiol: "Quest'anno si lotta per lo scudetto. Napoli già forte e se arrivasse anche James..."

“Non è la fine di un ciclo”. Lo assicura Raul Albiol che nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport spiega che il suo addio, dopo quello di Marek Hamsik, non rappresenta la conclusione di un ciclo: “Salutano in due ma resta una squadra di grandissima levatura che ha in panchina uno degli allenatori più forti del mondo. Qui c’è un futuro, perché i giovani sono di assoluto valore: si lotterà per lo scudetto, sicuro. Cosa manca al Napoli per lo scudetto? “Un dieci percento. L’ultimo passettino, ma la squadra ha già la consistenza. E se poi, come leggo, si aggiunge James Rodriguez... Carlo sa tutto di lui e lui di Carlo si fida, sono stati assieme a Madrid e al Bayern, c’è grande stima. James aggiunge tasso tecnico, fantasia”.