Aleinikov su Kvaratskhelia: "Georgiani simili agli italiani sotto un aspetto"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sergej Aleinikov, attualmente allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Juventus e Lecce: "Kvataskhelia? I ragazzi di oggi sono particolarmente abituati ai cambiamenti. Conoscendo leggermente calciatori di origini georgiane, essi hanno delle caratteristiche tecniche simili agli italiani; Kvhvicha, dunque, non dovrebbe riscontrare particolari difficoltà all'approdo in Serie A. Potrebbe far bene, ma esiste anche la possibilità che possa incontrare delle complicazioni, nessuno lo saprà finché non scenderà in campo".