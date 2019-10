Alemao: "Ancelotti sa gestire i momenti del calcio italiano, i napoletani merita un titolo..."

Ricardo Alemao, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli-Atalanta? Non so se sia una partita mia. Ancelotti è uno che capisce molto bene il calcio italiano, capisce bene i momenti, ogni anno sono speranzoso, aspettando una vittoria del Napoli in Serie A, la tifoseria lo merita. Speriamo che quest'anno vada bene, che sia il momento giusto.

Champions? E' un altro campionato, è una cosa molto più dura e difficile, penso che per tutte le squadre d'Europa sia il torneo più importante, il Napoli si sta preparando ogni anno per arrivare anche a questo traguardo, vincere una cosa così importante. Non sto seguendo tanto la Champions, ma penso che il Napoli abbia una squadra per arrivare dovunque.

Organico di qualità? E' vero! Il Real Madrid fece una squadra con i migliori giocatori del mondo ma non vinse niente, c'è un momento in cui si capisce che è il momento giusto per vincere, forse Ancelotti ha capito questo".