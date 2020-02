Alemao non ha dubbi: "Diego genio, ha vinto da solo un Mondiale! Messi no..."

L'ex azzurro Alemao ha parlato a Radio Marca in vista della gara di questa sera: "Maradona era un genio, è difficile da raccontare, ha vinto da solo un Mondiale. Messi è un fenomeno, ma Diego è stato un genio, ha fatto molto di più anche in Nazionale e questo deve essere preso in considerazione nel confronto. Messi ha una squadra che gioca per lui e lo dimostra quando gioca in Nazionale" ha concluso.