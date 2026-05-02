Alessio: "Conte pretende tanto, ma sa anche divertirsi. Una volta rimproverò Fabregas"

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Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky partendo con un commento sulla stagione che il tecnico salentino sta terminando alla guida del Napoli: "La delusione maggiore è proprio la Champions. La stagione è stata condizionata dai tanti infortuni e non è stata normale, ma la Champions resta una grande delusione"

Dicci qualcosa che non sappiamo su Conte?

"Per quanto riguarda Antonio, non si sa che fuori dal campo è una persona che ama scherzare e anche divertirsi. Quando si varca la soglia del centro sportivo, cambia radicalmente: pretende tanto dallo staff e dai calciatori, ma è uno che dà tutto e vive 24 ore su 24 di calcio. Studia, si aggiorna e propone soluzioni diverse di partita in partita".

Fabregas?

"Su Cesc racconto un episodio. In occasione di una partita che non riuscivamo a sbloccare, a fine primo tempo Antonio Conte disse che voleva di più da Cesc e da Hazard. Cesc si arrabbiò molto, ma io mi avvicinai a lui e gli dissi che lui era uno dei più importanti e che il rimprovero a lui da parte di Conte era un modo per stimolare tutti. Grandissimo giocatore e si sta confermando come allenatore".