L'ex Como Maccoppi: "Vi racconto quella sfida dell'87! Maradona un signore"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'ex calciatore del Como Stefano Maccoppi.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'ex calciatore del Como Stefano Maccoppi: "Ricordo di quel Como-Napoli del 3 maggio del 1987? Marcare Careca, Giordano...È stato un piacere giocare contro Maradona, un signore e un esempio per tutti noi. Andammo in vantaggio, tenevamo bene la partita, difendendo con ordine, ma ci fu un cross che Paridisi deviò e lo mise sulle mani di Carnevale. Involontariamente Carnevale toccò il pallone con il braccio, oggi l'avrebbero annullato. Quando il Napoli gioca a Como riempie lo stadio. Ora lo stadio è stato ridotto, ma una volta aveva 30 mila spettatori. Proprio qualche giorno fa ero a Como e si parlava proprio dello stadio. Non verrà rifatto nell'immediatezza, c'è un progetto, ma tra un paio d'anni si completerà. Per essere nelle coppe europee, smonteranno le curve del Sinigaglia per fare due curve di buona capienza. Le faranno in cemento.

Gli attaccanti di oggi paragonati a quelli degli anni '80? All'epoca c'erano Van Basten, Pruzzo, Serena, Altobelli...non dormivi la notte. Gli attaccanti di oggi direi che mi potrebbe mettere in difficoltà Lautaro. Non ci sono altri imprevedibili. Hojlund? Ha delle giocate fantastiche, ma è sempre molto lineare. Pensare a Careca o Giordano, non vorrei metterli a confronto, non c'è paragone. Higuain e Benzema sono stati gli ultimi centravanti. Se dovessi marcare Lukaku, gli coprirei molto sulla sinistra. Non mi farebbe gol. Sono piccoli particolari. Guardiamo la Nazionale di oggi, ci sono grandissimi giocatori, ma non devono giocare in difesa. Per esempio, Calafiori è straordinario, ma deve giocare a centrocampo. È bravo a giocare la palla. Gatti è meglio che faccia il centravanti, che fa più gol di un attaccante. Maldini, Cannavaro, Bruscolotti, mangiavano l'avversario. A Napoli era difficilissimo fare gol, una volta ci si spaccava anche i nasi per segnare. Quando entravi in area o le davi o le prendevi.

Nico Paz e De Bruyne ricordano i campioni del passato? De Bruyne è un giocatore è straordinario, arrivato a Napoli con qualche problema, ma che poi a questo Napoli è mancato. Ha avuto quest'infortunio, ma è un giocatore che può anche giocare davanti alla difesa. È geniale. Nico è un trequartista che fa saltare moduli e strategie. Si sa muovere da attaccante, finto nove. Sono due top player".