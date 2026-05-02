Luis Henrique svela un retroscena: "Lo scudetto ci ha messo ansia, l'anno scorso..."

vedi letture

Luis Henrique, esterno dell'Inter, è ha rilasciato una lunga intervista a GloboEsporte, parlando dello scudetto che si appresta a conquistare con i nerazzurri: "Per me questo titolo è stata una fonte di grande ansia. Potrebbe essere il primo grande titolo della mia carriera, un titolo nazionale in Europa. Quindi sono molto ansioso e molto felice. Vedo che anche il gruppo se lo aspetta, tutti sono molto ansiosi. Soprattutto per quello che è successo l'anno scorso.

"Penso che questo rimetta tutti di buon umore, più felici, perché è stata una stagione un po' incerta. Ora, arrivare alla fine e vedere che possiamo vincere due titoli e molto gratificante, per il lavoro svolto durante l'anno, per l'unità del gruppo e anche insieme al nuovo allenatore. Anche per me era tutto nuovo, quindi è stata una fonte di grande felicità. Anche per i tifosi è fonte di ansia, perché potrebbe essere un titolo davvero bellissimo. E penso che sarebbe una buona risposta a quello che è andata la scorsa stagione".