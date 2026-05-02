Mainoo chiude al Napoli: "Amo il Manchester United da tutta la vita, resto qui"

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Il centrocampista inglese spegne ogni speranza di vederlo in Serie A con una dichiarazione netta a British GQ. Mainoo si è detto aperto a trascorrere l'intera carriera con i Red Devils, mettendo fine alle voci di mercato che lo accostano al Napoli.

Chi sperava di vedere Kobbie Mainoo con la maglia del Napoli può definitivamente archiviare il sogno. Il giovane centrocampista inglese del Manchester United ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano margine di dubbio sulla sua volontà: restare ai Red Devils per sempre non è solo un'opzione, è uno scenario più che concreto. Parole che suonano come una porta chiusa in faccia a chiunque stesse pensando di strapparlo all'Old Trafford, compreso il Napoli che negli scorsi mesi era stato accostato al suo profilo.

Mainoo a British GQ: "Amo il Manchester United da tutta la vita, restare per tutta la carriera è possibile"

A fargli la domanda diretta — se riesca a immaginarsi al Manchester United per tutta la carriera — Mainoo non ha esitato un secondo. La risposta è arrivata limpida e senza filtri, come quella di un ragazzo che sa esattamente cosa vuole e dove appartiene. "Voglio dire, amo questo club e lo amo da tutta la vita, quindi sì, è decisamente possibile."

Napoli e Mainoo, addio definitivo: il calciomercato azzurro deve guardare altrove per il centrocampo

Per il Napoli, le parole di Mainoo rappresentano la risposta definitiva a qualsiasi tentativo di sondaggio. Il centrocampista inglese — tra i talenti più interessanti della sua generazione in Premier League — non è sul mercato e non ha alcuna intenzione di esserlo. La dirigenza azzurra, che in estate dovrà probabilmente intervenire a centrocampo per rimpiazzare chi partirà, dovrà necessariamente orientarsi su altri profili. Mainoo resta uno dei gioielli dell'Old Trafford: per il Napoli, il capitolo è chiuso ancor prima di essere aperto.