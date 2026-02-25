Alisson come Lavezzi? Sosa non ha dubbi: "So io come rispondere..."

Roberto Sosa, il Pampa, ex azzurro, ha parlato a Radio Marte della stagione del Napoli e si è soffermato sulla lotta Champions e anche sui singoli. Ha parlato in modo particolare di Alisson e Hojlund. Ma non solo.

“Non so quanti punti servano per la qualificazione alla prossima Champions, non sono bravo come Allegri in matematica su questi alcoli. Preferisco focalizzarmi sulle prestazioni del Napoli. Ebbene a Bergamo gli azzurri mi hanno convinto, al di là degli errori arbitrali che li hanno penalizzati e che hanno condizionato il risultato. In generale l’intera serie A si lamenta per le sviste arbitrali. Gli arbitri sono in grossa difficoltà”.

“Alisson dal vivo, al debutto con il Como, non mi aveva convinto. Contro Roma e Atalanta ha invece mostrato le sue qualità. Non esageriamo però con i paralleli, non è il nuovo Pocho Lavezzi, non scherziamo…. Hojlund segna poco? A me piace molto il danese, fa un lavoro pazzesco, attacca la profondità, difende palla ma non riposa mai e questo incide. Anche uscire qualche volta dopo un’ora di gioco gli avrebbe consentito di recuperare un po’ di energie”.