Bordin: "Conte deve fare miracoli. Annata difficilissima, ma ha 50 punti"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex centrocampista del Napoli Roberto Bordin: "Quella Semifinale di Coppa Italia con l'Inter? Il San Paolo era pieno, fu una serata indimenticabile. Non sono tornato a vedere il nuovo stadio, ma ci vorrei ritornare. A Napoli ho vissuto quatto anni importanti. Ci sono stati vicissitudini, ma sono anni indimenticabili. E non solo per me, ma per chi lavora per quel club. Quel Napoli di Lippi fece un grande lavoro, l'aiuto finale era giocare in quella città. Fu un impresa storica raggiungere la Coppa UEFA contro il Foggia. Quest'anno il Napoli ha subito tantissimi infortuni, Conte deve fare miracoli con formazioni obbligate. Ha avuto poche chance ricambi dalla panchina. È un'annata difficilissima, ma ha 50 punti. Sta facendo una grandissima annata a Napoli.

Le mie esperienze all'estero? Per forza di cose, non sono stato riconfermato in Italia. In Moldavia mi sono trovato benissimo, anche in Azerbaijan, dove hanno conoscenze importanti. Vogliono sempre puntare a competizioni di prestigio. Allo Sheriff ho fatto uno spareggio contro una squadra delle Isole Far Oer, fu difficile, ma ci qualificammo. Noi pensiamo che le squadre italiane siano superiori a tutte quelle straniere. Inconsciamente pensi di poter fare sempre la partita, in casa e fuoricasa. Ma le squadre sono preparate, sia fisicamente che tatticamente. Il duro lavoro, la fatica, ti porta a raggiungere risultati".