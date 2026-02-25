Sabatini: "Var a chiamata? In C ci sono solo tre telecamere. E' diverso..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sentito Gravina dopo gli errori di Bergamo. Presto novità per il mondo arbitrale. Ne parla Sandro Sabatini a Radio Marte. Ecco le parole del giornalista sul tema principale della settimana.

“Le proposte che farà De Laurentiis in riunione di Lega mi sembrano intelligenti ed utili. Il VAR a chiamata è intelligente e De Laurentiis ha già degli alleati. La libertà del VAR dal protocollo viene sdoganata e son d’accordo. Sullo spostare gli arbitri sotto la Lega dico che non sono competente, ma se lo fanno in Inghilterra vuol dire che è una buona soluzione”.

“Il 23 marzo si incontreranno arbitri, allenatori, presidenti e capitani, ma lo faranno a tre giorni dai play off dell’Italia. La riunione l’avrei fatta prima onestamente. VAR a chiamata? Qualcosa va fatto. E’ una bella responsabilità per chi lo chiama. Gli allenatori non possono fare la figuraccia di fare i simulatori o solo per mettere confusione all’arbitro. Il VAR a chiamata va arricchito dal fatto che l’allenatore deve spiegare qual è l’intoppo, giusto chiamare il VAR, ma va motivato. In Serie C questo esperimento non funziona perchè ci sono solo tre telecamere”.