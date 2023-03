Allarme dalla Germania: "Ultrà Eintracht partiranno per Napoli, niente a che fare col calcio"

Carsten Fuss, giornalista tedesco, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Carsten Fuss, giornalista tedesco, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Confermo che arriveranno alcuni tifosi dell'Eintracht nonostante il divieto di trasferta a Napoli. Sono persone che non hanno niente a che fare con il calcio. Spostarsi solo per scontrarsi con le tifoserie sono assurdo, ma ci sono queste voci riguardante la partenza per Napoli. Partiranno o addirittura sono già partiti".