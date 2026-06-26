Allegri ancora non si è liberato, Del Genio: "Se è solo per soldi, non è edificante..."

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Cosa succede con Max Allegri? Il commento del giornalista Paolo Del Genio

Il giornalista Paolo Del Genio nel consueto filo diretto su 'Kiss Kiss Napoli' ha risposto ad alcune domande dei tifosi: "Allegri non si è ancora liberato dal Milan? Volete sapere la mia? Chi ci segue vive di normali stipendi e quindi è ovvio che ci fa strano che ci sia un contenzioso per le cifre in ballo e quelle accumulate durante le rispettive carriere. Quindi è poco edificante, è vero. Ma non so chi ha ragione e chi ha torto, sanno loro come sono andate le cose e perché c'è risentimento verso qualcuno o questioni di principio. Nel caso, posso anche capirlo.

Ma se è una questione solo di soldi, allora è di uno squallore profondo. La questione poi è pubblica e quindi interessa tutti, anche i tifosi del Napoli. E quando queste vicende sono pubbliche, io al posto dei diretti interessati non dimenticherei che noi fruitori del calcio aspettiamo anche gesti nobili per riapprezzare valori un po' scomparsi. Loro devono tornare ad avere una dimensione umana come persone, invece molti hanno perso di vista la realtà, pur sapendo che vivono in un mondo dorato e quindi litigano per 200mila euro, per dire", ha concluso il giornalista.