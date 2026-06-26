Futuro De Bruyne, spunta la volontà di Allegri. Ha un'idea su KDB

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De Bruyne resta al Napoli? Lui era stato chiaro e intanto spunta anche la volontà del nuovo allenatore, Max Allegri, sul belga

Kevin De Bruyne ha scelto di rimandare ogni decisione sul proprio futuro. Prima dell'inizio della Coppa del Mondo, il centrocampista aveva chiarito di voler attendere la conclusione dell'impegno internazionale per confrontarsi con il nuovo allenatore e valutare con calma i prossimi passi della sua carriera. Soltanto al termine dell'esperienza negli Stati Uniti è previsto l'incontro che potrebbe indirizzare definitivamente la scelta. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Fino a quel momento, ogni valutazione resterà in sospeso, anche se il dialogo tra le parti è destinato a entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Allegri punta sulla permanenza

La posizione del Napoli, intanto, appare piuttosto chiara. Massimiliano Allegri considera De Bruyne un elemento di grande qualità e un punto di riferimento per il progetto tecnico della prossima stagione. Per questo motivo il tecnico vorrebbe trattenerlo, ritenendolo una pedina fondamentale per gli obiettivi del club. La volontà dell'allenatore rappresenta un fattore importante e alimenta l'ottimismo sulla possibilità che il belga possa restare in azzurro. Al momento non esistono decisioni definitive, ma i segnali sembrano incoraggianti. Il confronto tra il giocatore e Allegri sarà determinante per chiarire le rispettive intenzioni e comprendere se ci saranno le condizioni per proseguire insieme. Le prossime settimane, in questo senso, saranno decisive.