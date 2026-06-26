Radio TN Il punto del Direttore: "Alajbegović-Vicario? Ora difficile, peserà il mercato flop di Conte"

vedi letture

Calciomercato Napoli, l'analisi del giorno di Antonio Gaito a Radio Tutto Napoli

Il direttore di TuttoNapoli.net Antonio Gaito ha fatto il punto sui temi del giorno in casa Napoli su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Gila? Dissi che non sarebbe stata così facile come sembrava. Certo, la volontà del giocatore - se è blindata come pare da un accordo - e la scadenza tra un anno sono fattori che solitamente portano a dama, ma la Lazio è sempre particolare e non è da escludere che proveranno a tenerlo seppur scontento, anche perché da gennaio potrebbe firmare a zero ufficialmente e non credo che poi uno giochi male. Il 50% va al Real Madrid, perde già Romagnoli, anche arrivando a 20mln incasserebbe 10, 15mln circa e dovrebbe prendere due centrali, chi prendi con quelle cifre? Consegni una squadra ulteriormente indebolita a Gattuso? Si farà, ma bisognerà salire con la cifra. Ma se il Napoli lo vuole davvero, lo prenderà, anche se sarà un mercato diverso dall'anno scorso. Non ci sono le due maxi-plusvalenze da reinvestire e gli ingaggi sono stati già aumentati fino al limite o pure un po' oltre. L'anno scorso, per la forza economica che aveva il Napoli, è stata sprecata un'occasione incredibile, forse storica.

Sarà un mercato lungo e che - tranne forse Gila ed il vice-Di Lorenzo - dipenderà ovviamente dalle cessioni, scordiamoci quanto accaduto l'anno scorso anch come tempistica. Peraltro strapagare gli acquisti per darli a Conte per il lavoro fisico e tattico in ritiro non mi pare abbia pagato perché quasi tutti non si sono inseriti alla fine, alcuni sono andati via già a gennaio, ed anche fisicamente non mi pare si sia fatta la differenza, anzi ci sono stati un mare di problemi. Milinkovic-Savic via per Vicario? Mica è facile, è costato molto per un portiere, 22mln, ed ha un ingaggio abbastanza alto, solo da prime squadre del campionato, che non credo siano interessate. Forse in Arabia... E' un buon portiere, diverso ma non superiore a Meret, ma oltre ai 22mln hai anche svenduto Caprile pochi mesi prima e svalutato proprio Meret che ha un solo anno di contratto, per accontentare Conte. Non avendo chissà quale svolta anche col gioco con i piedi per cui era stato preso.

Il Napoli ha sperperato tantissimi soldi, tant'è che parliamo di Lucca, Lang, Beukema, lo stesso Milinkovic, quasi come un fastidio. E' stata un'occasione sprecata, ma Conte aveva il credito ovviamente dello Scudetto e per tenerlo hai dovuto seguirlo sui nomi e cognomi, non solo sulle caratteristiche. Io sono sempre per la centralità della società, un allenatore poi, vedete, sceglie i giocatori ma pochi mesi dopo può andare via e devi rifare tutto. Ma lo dico in generale, al di là di Conte. Per fortuna a gennaio almeno la società ha avuto l'intuizione Alisson a costi contenuti e che ti dà un po' di prospettiva. Ora bisogna capire se Manna riuscirà nell'impresa di recuperare almeno una parte delle risorse spese, ma non possiamo chiedergli miracoli su giocatori già strapagati e che non hanno reso, poi li hai anche bruciati come avviene sempre col prestito a gennaio. Chi li vuole ora punta ad un prestito, al massimo un prestito oneroso. Manzambi-Alajbegović? Sono talenti e profili su cui dovevi puntare già l'anno scorso, quando avevi disponibilità e potevi spendere 30-40mln di euro a giocatore, invece si è andati su una fascia d'età e di esperienza maggiore, alcuni già dal nostro campionato, credendo fossero certezze, la tipica mentalità italiana, ma non mi pare sia andata bene. Ora queste cifre sembrano fuori portata senza cessioni per una questione economica ed anche di lista".