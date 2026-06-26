Ecuador fa l'impresa: Germania ribaltata! Anche la Costa d'Avorio scrive la storia: passano in 3

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Mondiali 2026: Ecuador batte la Germania, Costa d'Avorio storica ai sedicesimi di finale.

Si è concluso il Gruppo E dei Mondiali 2026 con Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador qualificate ai sedicesimi di finale. Il risultato più sorprendente è arrivato da East Rutherford, dove l'Ecuador ha rimontato e battuto 2-1 una Germania già qualificata, conquistando il passaggio del turno come una delle migliori terze con quattro punti. Per la nazionale sudamericana si tratta della seconda qualificazione alla fase a eliminazione diretta nella storia del torneo iridato. Dopo il vantaggio lampo di Sané al 2', Angulo ha ristabilito l'equilibrio appena sette minuti più tardi, mentre al 77' Plata ha firmato il gol decisivo anticipando Neuer dopo la sponda di Rodriguez. La squadra di Nagelsmann, apparsa poco brillante e imprecisa, chiude comunque il girone al primo posto ma senza convincere.

Costa d'Avorio ai sedicesimi per la prima volta: doppietta di Pépé contro Curaçao

Fa festa anche la Costa d'Avorio, che a Philadelphia supera 2-0 Curaçao e centra una storica qualificazione ai sedicesimi di finale, traguardo mai raggiunto nelle precedenti partecipazioni ai Mondiali. Gli Elephants sbloccano il risultato dopo appena sette minuti grazie a Pépé, bravo a sfruttare un errore della difesa caraibica su assist di Diomandé. Lo stesso attaccante, oggi al Villarreal, chiude definitivamente i conti al 64' con la rete del raddoppio. Curaçao saluta il torneo con una sconfitta, ma può comunque essere soddisfatta della sua prima esperienza mondiale, impreziosita anche dal punto conquistato nella fase a gironi.