Allegri fa il nome al Napoli: lo vuole già per il primo giorno di ritiro

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Calciomercato Napoli, Allegri chiede Gila subito. Ds Manna al lavoro, così come De Laurentiis. Si lavora per ridurre richieste della Lazio

Massimiliano Allegri ha le idee chiare sulle priorità del Napoli in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza di mettere a sua disposizione Mario Gila già dal primo giorno del ritiro estivo in programma a luglio. Il difensore della Lazio è considerato uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato e rappresenta un obiettivo concreto del mercato azzurro. La volontà dell'allenatore è quella di poter lavorare fin da subito con il centrale spagnolo, accelerando così il processo di inserimento nei meccanismi tattici della squadra.

Gila-Napoli, la Lazio alza il prezzo del difensore

La trattativa tra Napoli e Lazio, però, resta complessa. Il club biancoceleste continua a valutare molto il cartellino di Mario Gila e non intende concedere sconti. La strategia della società guidata da Claudio Lotito è chiara: ricavare il massimo possibile dall'eventuale cessione del difensore, reduce da stagioni convincenti che ne hanno fatto crescere il valore sul mercato. Per questo motivo il dialogo tra le parti prosegue senza particolari accelerazioni, con il Napoli impegnato a trovare la formula più adatta per avvicinarsi alle richieste economiche della Lazio. I contatti continueranno anche nei prossimi giorni. Con il giocatore c'è già un'intesa di massima.