Zaniolo al Napoli? Del Genio: "Lo prenderei subito, ecco dove giocherebbe"
Il giornalista Paolo Del Genio nel consueto filo diretto su 'Kiss Kiss Napoli' ha risposto ad alcune domande dei tifosi: "Prenderei Zaniolo dell'Udinese? Sì lo prenderei, anche se mi rendo conto che in quel ruolo abbiamo molti giocatori, ma è reduce da una stagione migliore dei nostri. Nell'Udinese giocava dietro l'unica punta che era Davis.
Non so dove potrebbe giocare nel Napoli, potrebbe essere uno dei due dietro la prima punta, può partire da esterno o può fare la sottopunta nel 4-2-3-1. Comunque il ruolo per lui esce perché la differenza la fa, però lì ci sono già Giovane, Neres, Politano o Vergara, che però è diverso per caratteristiche".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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