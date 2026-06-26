La frase di ADL che fa capire perché ha scelto Allegri per il dopo Conte

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Perché De Laurentiis ha scelto Allegri? Spunta l'indizio dalle recentissime parole del presidente del Napoli parlando dell'erede di Conte

Aurelio De Laurentiis guarda già alla prossima stagione e fissa gli obiettivi del Napoli. Di ritorno da Los Angeles, il presidente azzurro è intervenuto a bordo del superyacht Boardwalk, evitando di sbilanciarsi sul nome di Massimiliano Allegri in attesa dell'ufficialità. Nonostante la prudenza, il patron ha ribadito le ambizioni del club, indicando la strada da seguire nei prossimi mesi: «Vogliamo restare competitivi e migliorare in Europa». Un messaggio chiaro, che conferma la volontà della società di consolidare i risultati ottenuti in Italia e di alzare il livello anche sul palcoscenico internazionale. Lo si legge sul Corriere dello Sport.

Napoli, l'obiettivo è crescere in Champions League

La Champions League rappresenta il principale banco di prova per il Napoli. Dopo il ritorno nella massima competizione europea, il club vuole riscattare il deludente cammino dell'edizione 2025-2026, conclusa con l'eliminazione nella fase campionato dopo aver raccolto appena otto punti e il trentesimo posto in classifica. In quest'ottica, De Laurentiis ripone grande fiducia nell'esperienza di Massimiliano Allegri, convinto che il tecnico possa garantire quel salto di qualità necessario per affrontare con maggiore competitività gli impegni europei. Il curriculum dell'allenatore, impreziosito dalle due finali di Champions League raggiunte alla guida della Juventus dopo il suo arrivo nel 2014 al posto di Antonio Conte, rappresenta uno degli elementi che alimentano la fiducia del presidente, deciso a costruire un Napoli sempre più competitivo anche oltre i confini nazionali.