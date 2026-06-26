Manna lavora da mesi a Khalaili: per ADL è l'acquisto perfetto, il motivo

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Khalaili primo nome per il calciomercato Napoli sulle corsie laterali. Manna ci lavora da mesi, c'è l'ok di Allegri, per De Laurentiis è il colpo perfetto

Il Napoli continua a lavorare con decisione per Anan Khalaili, esterno offensivo individuato come uno dei profili ideali per il nuovo progetto tecnico. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue la trattativa da diversi mesi e il giocatore risponde perfettamente all'identikit tracciato dal presidente Aurelio De Laurentiis: giovane, con importanti margini di crescita, un investimento sostenibile e prospettive di valorizzazione nel tempo. Anche l'ingaggio non rappresenta un ostacolo.

Il Napoli lavora per Khalaili

Da oltre un mese, infatti, il club azzurro ha raggiunto un'intesa con gli agenti del calciatore sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Nel frattempo, ha fatto discutere anche un dettaglio social: il padre del giocatore ha iniziato a seguire il Napoli, un segnale che può avere diverse interpretazioni ma che testimonia il clima attorno alla trattativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il nodo resta l'intesa con l'Union

A rallentare l'operazione è la posizione dell'Union Saint-Gilloise, che continua a trattare sul prezzo del cartellino. La richiesta iniziale è scesa da 25 a 20 milioni di euro più bonus, ma resta superiore all'offerta del Napoli, ferma a 15 milioni e pronta eventualmente ad arrivare fino a 18 senza andare oltre. Nonostante la distanza, i contatti proseguono e filtra ottimismo, anche perché Khalaili avrebbe dato priorità al trasferimento in azzurro rispetto ad altre opportunità, compresa la Premier League. L'obiettivo del Napoli è chiudere l'affare in tempi brevi, così da mettere il nuovo esterno a disposizione di Massimiliano Allegri già dal ritiro di Dimaro.