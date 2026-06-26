Nico Paz-Napoli, Chiariello: "Off-limits per il Napoli. Sapete quanto costa?"

vedi letture

"Con Conte ha teso al massimo i costi, era un rischio calcolato, ma ora il Napoli deve tornare alla sostenibilità, la sua filosofia vincente coniugata con la competitività. Quindi deve ridurre il monte ingaggi in questa estate". Lo ha detto Umberto Chiariello a Radio Crc nel suo consueto editoriale: "Nico Paz? Il Como lo può avere a 51 milioni e lunedì scade il termine. Se il Como non eserciterà questa opportunità, poi parte l'asta partendo da 60 milioni che è la base di partenza e vedremo che ci saranno i club di Premier che verranno a prendere. Penso che per il Napoli sia off-limits.

Vergara? Lui e Neres si giocheranno una maglia da titolari. Neres non le gioca tutte e questo Vergara lo sa e dovrà sfruttare le sue occasioni. Zeballos più forte di Nico Paz? Complimenti a chi ha visto 15-20 partite di Zeballos e quindi può dire una cosa del genere. Io so che Zeballos è partito bene ma poi è calato moltissimo e ha fatto un brutto finale di stagione. Quindi per me è assolutamente un'incognita che deve dimostrare tutto mentre Paz in due anni già in Italia ha dimostrato che è un giocatore importante. Infatti lui è al Mondiale e Zeballos no".