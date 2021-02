"Allegri non viene!", Iannicelli risponde a Chiariello: "Hai preso Ancelotti e Benitez, può venire chiunque!"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Campania Sport: "Voglio essere realista, Allegri è impensabile. Non ci viene a Napoli, ve lo dico sicuro. Costa 6 milioni netti di stipendio all'anno. Non ci viene. Così come non ci viene Sarri". Replica di Peppe Iannicelli: "Scusa, ma perché non dovrebbe venire? Scusa hai preso Ancelotti, il più grande di tutti, e Benitez, perché Allegri no? Il Napoli può prendere chiunque".