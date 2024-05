Altobelli: "Conte porterebbe a Napoli una persona seria, onesta e che sa di calcio"

Alessandro Altobelli, ex campione del mondo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Calciomania' su Radio Crc.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Alessandro Altobelli, ex campione del mondo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Calciomania' su Radio Crc: "Se Conte viene a Napoli i napoletani possono stare sicuri perché Antonio va dove si vince e De Laurentiis dovrà fargli una squadra su misura. Con lui le cose cambieranno. Non entrare in Europa è stato un dolore per tutti, ma diciamo che quello appena passato è stato un anno particolare, l’importante è ripartire subito. Mi pare che De Laurentiis abbia capito i suoi errori e non li ripeterà".

Spero che l’affare vada in porto perché Conte e Oriali si conoscono, lavorano bene insieme e Oriali è un’ottima spalla. Antonio porterebbe con sé a Napoli una persona seria, onesta, che si intende di calcio e può essere un’ottima soluzione. Quando ho letto questa probabilità ne sono rimasto felice perché Conte e Oriali porteranno solo del bene al Napoli. Se arriveranno, dipenderà solo dal presidente perché mi pare che i due abbiano dato disponibilità. Conte vuole Lukaku e con lui si va sul sicuro. Antonio vuole giocatori pronti perché vuole vincere subito”.