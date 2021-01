Altobelli elogia il Napoli: "Bellissimo vedere una squadra vincere nonostante sofferenza ed assenze"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, l'ex giocatore Alessandro Altobelli ha difeso il Napoli dalle critiche in studio: "Il Napoli non sta giocando bene, fa fatica soprattutto in casa, ma dopo lo Spezia non era facile andare ad Udine con fiducia e vincere facilmente. Il Napoli ha sofferto tanto, poteva perdere, ma ci ha provato fino alla fine a vincere, pur non giocando bene, ho visto quella voglia di farcela, è bellissimo secondo me vedere una squadra che soffre ma la vince nonostante tutto e con tantissime assenze. C'è tempo per migliorare e risalire, il campionato aspetta anche l'Inter, la Juventus, la Lazio che è ancora più dietro".