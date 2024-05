Alvino a sorpresa: "Alcuni tifosi sperano che Conte salti e vi spiego perché"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli parlando dell'arrivo ormai imminente di Conte sulla panchina del Napoli

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli parlando dell'arrivo ormai imminente di Conte sulla panchina del Napoli con la trattativa che da giorni prosegue: "C’è una parte della tifoseria che sta sperando salti la trattativa Conte. Non perché non credono nel tecnico, anzi, ma essendo di valore sperano salti per attaccare la società e poter dire che De Laurentiis non ha cacciato i soldi".